RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Центр Києва сьогодні перекриють: графік руху

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Києві перекриють рух транспорту через репетицію параду військ до Дня незалежності. Зокрема, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

Всі деталі в матеріалі РБК-Україна.

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

  • вул. Академіка Туполєва,
  • просп. Перемоги,
  • Маршала Рибалка,
  • вул. В’ячеслава Чорновола,
  • вул. Старовокзальній,
  • вул. Жилянській,
  • вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

  • вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),
  • вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),
  • вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),
  • Петрівській Алеї,
  • Парковій дорозі,
  • Володимирському узвозі,
  • Боричевому узвозі,
  • вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
  • Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

  • вул. Нижній Вал,
  • вул. Глибочицькій,
  • Глибочицькому проїзді,
  • вул. В’ячеслава Чорновола,
  • просп. Перемоги,
  • вул. Старовокзальній,
  • вул. Жилянській,
  • вул. Антоновича.
Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України