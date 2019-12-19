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Центр Киева перекрыт: карта пробок

Новости » Инфраструктура     19.12.2019 - 17:06
Центр Киева перекрыт: карта пробок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение в столице перекрыто из-за протеста и открытия елки

В центре Киева вечером 19 декабря осложнено движение транспорта. Движение транспорта по Крещатику перекрыли участники акции протеста против открытия рынка земли, а несколько центральных улиц перекрыты из-за открытия елки, подробнее - в материале РБК-Украина.

Пробки в Киеве образовались в районе Бессарабского рынка, на бульваре Леси Украинки, на Институтской, Шелковичной, Грушевского, Бассейной, Мечникова, перекрыт Крещатик.

Центр Киева перекрыт: карта пробок

Также движение ограничено на бульваре Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, ул. Рейтарской, ул. Большая Житомирская, ул. Олеся Гончара, ул. Владимирской.

Центр Киева перекрыт: карта пробок

Как известно, сегодня в Киеве запланировано торжественное открытие новогодней елки из-за чего в столице на несколько часов будут перекрыты центральные улицы. В частности, с 17:00 до 19:00 вводится частичное перекрытие движения в районе улицы Софиевской, а с 16:00 до 22:00 - вдоль Владимирского проезда.

Также в КГГА анонсировали изменение в движении наземного транспорта. Так, троллейбус №6 будет следовать от Минского массива до метро "Лукьяновская" (обычно - до ст. "Майдан Независимости"), а троллейбусы № 16 и 18 от улиц Академика Туполева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода (обычно - до ст. "Майдан Независимости").

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