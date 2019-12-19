Центр Киева перекрыт: карта пробок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение в столице перекрыто из-за протеста и открытия елки

В центре Киева вечером 19 декабря осложнено движение транспорта. Движение транспорта по Крещатику перекрыли участники акции протеста против открытия рынка земли, а несколько центральных улиц перекрыты из-за открытия елки, подробнее - в материале РБК-Украина.

Пробки в Киеве образовались в районе Бессарабского рынка, на бульваре Леси Украинки, на Институтской, Шелковичной, Грушевского, Бассейной, Мечникова, перекрыт Крещатик.

Также движение ограничено на бульваре Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, ул. Рейтарской, ул. Большая Житомирская, ул. Олеся Гончара, ул. Владимирской.

Как известно, сегодня в Киеве запланировано торжественное открытие новогодней елки из-за чего в столице на несколько часов будут перекрыты центральные улицы. В частности, с 17:00 до 19:00 вводится частичное перекрытие движения в районе улицы Софиевской, а с 16:00 до 22:00 - вдоль Владимирского проезда.

Также в КГГА анонсировали изменение в движении наземного транспорта. Так, троллейбус №6 будет следовать от Минского массива до метро "Лукьяновская" (обычно - до ст. "Майдан Независимости"), а троллейбусы № 16 и 18 от улиц Академика Туполева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода (обычно - до ст. "Майдан Независимости").