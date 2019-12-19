Центр Києва перекритий: карта пробок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух у столиці перекрито через протест і відкриття ялинки

У центрі Києва увечорі 19 грудня ускладнено рух транспорту. Рух транспорту по Хрещатику перекрили учасники акції протесту проти відкриття ринку землі, а кілька центральних вулиць перекрито через відкриття ялинки, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Пробки в Києві утворилися в районі Бессарабського ринку, на бульварі Лесі Українки, на Інститутській, Шовковичній, Грушевського, Басейній, Мечникова, перекритий Хрещатик.

Також обмежено рух на бульварі Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, вул. Рейтарській, вул. Велика Житомирська, вул. Олеся Гончара, вул. Володимирській.

Як відомо, сьогодні в Києві заплановано урочисте відкриття новорічної ялинки через що у столиці на кілька годин будуть перекриті центральні вулиці. Зокрема, з 17:00 до 19:00 вводиться часткове перекриття руху в районі вулиці Софіївської, а з 16:00 до 22:00 - вздовж Володимирського проїзду.

Також в КМДА анонсували зміни в русі наземного транспорту. Так, тролейбус №6 буде слідувати від Мінського масиву до метро "Лук'янівська" (зазвичай - до ст. "Майдан Незалежності"), а тролейбуси № 16 і 18 від вулиць Академіка Туполєва і Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу (зазвичай - до ст. "Майдан Незалежності").