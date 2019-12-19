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Центр Києва перекритий: карта пробок

Новини » Інфраструктура     19.12.2019 - 17:06
Центр Києва перекритий: карта пробок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух у столиці перекрито через протест і відкриття ялинки

У центрі Києва увечорі 19 грудня ускладнено рух транспорту. Рух транспорту по Хрещатику перекрили учасники акції протесту проти відкриття ринку землі, а кілька центральних вулиць перекрито через відкриття ялинки, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Пробки в Києві утворилися в районі Бессарабського ринку, на бульварі Лесі Українки, на Інститутській, Шовковичній, Грушевського, Басейній, Мечникова, перекритий Хрещатик.

Центр Києва перекритий: карта пробок

Також обмежено рух на бульварі Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, вул. Рейтарській, вул. Велика Житомирська, вул. Олеся Гончара, вул. Володимирській.

Центр Києва перекритий: карта пробок

Як відомо, сьогодні в Києві заплановано урочисте відкриття новорічної ялинки через що у столиці на кілька годин будуть перекриті центральні вулиці. Зокрема, з 17:00 до 19:00 вводиться часткове перекриття руху в районі вулиці Софіївської, а з 16:00 до 22:00 - вздовж Володимирського проїзду.

Також в КМДА анонсували зміни в русі наземного транспорту. Так, тролейбус №6 буде слідувати від Мінського масиву до метро "Лук'янівська" (зазвичай - до ст. "Майдан Незалежності"), а тролейбуси № 16 і 18 від вулиць Академіка Туполєва і Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу (зазвичай - до ст. "Майдан Незалежності").

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