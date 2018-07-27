Центр Киева перекроют в связи с Днем Крещения Руси

Центральные улицы Киева будут перекрыты 27-28 июля

В связи с празднованием 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины на протяжении 27-28 июля будет перекрыто движение в центре Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что сегодня с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение:

на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской);

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);

Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской);

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);

ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля перекроют следующие улицы:

ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

ул. Владимирский проезд (полностью);

Михайловская площадь (полностью);

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

ул. Леонтовича (полностью);

ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);

ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

ул. Золотоворотская (полностью);

ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);

ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);

ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловской);

ул. А. Тарасовой (полностью);

ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловской);

ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);

ул. Костельная (полностью);

ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);

ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

Андреевский спуск (полностью).

Кроме того, 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.

Напомним, ранее в МВД рассказали о мерах безопасности в ходе мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси.