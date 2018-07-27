Центр Киева перекроют в связи с Днем Крещения Руси
Центральные улицы Киева будут перекрыты 27-28 июля
В связи с празднованием 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины на протяжении 27-28 июля будет перекрыто движение в центре Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что сегодня с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение:
- на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской);
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);
- Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской);
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
28 июля перекроют следующие улицы:
- ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
- ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловской);
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловской);
- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
- Андреевский спуск (полностью).
Кроме того, 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.
Напомним, ранее в МВД рассказали о мерах безопасности в ходе мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси.