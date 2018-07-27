Центр Киева перекроют в связи с Днем Крещения Руси

Новости Общество 27.07.2018 - 09:26
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Центральные улицы Киева будут перекрыты 27-28 июля

В связи с празднованием 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины на протяжении 27-28 июля будет перекрыто движение в центре Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что сегодня с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение:

  • на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской);
  • ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);
  • Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской);
  • Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
  • ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля перекроют следующие улицы:

  • ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
  • ул. Владимирский проезд (полностью);
  • Михайловская площадь (полностью);
  • ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
  • ул. Леонтовича (полностью);
  • ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
  • ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Золотоворотская (полностью);
  • ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
  • ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Михайловской);
  • ул. А. Тарасовой (полностью);
  • ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с ул. Михайловской);
  • ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
  • ул. Костельная (полностью);
  • ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
  • ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
  • Андреевский спуск (полностью).

Кроме того, 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.

Напомним, ранее в МВД рассказали о мерах безопасности в ходе мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси.

 

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Теги:  Киев,  движение,  Крещение Руси  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС