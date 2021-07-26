Центр Киева перекроют из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси

По данным пресс-службы, с 06: 00 будет перекрыто движение:
на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).
С 14: 00 будет перекрыто движение:
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Пресс-служба КГГА также приводит рекомендованные маршрутами объезда.
Напомним, 27 июля на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Начало в 13:00. После завершения молебна состоится большой крестный ход в Киево-Печерскую лавру.