Центр Києва перекриють через хресний хід на честь річниці хрещення України-Русі

За даними прес-служби, із 06:00 буде перекрито рух:
на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).
Із 14:00 буде перекрито рух:
на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Прес-служба КМДА також наводить рекомендовані маршрутами об’їзду.
Нагадаємо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після завершення молебну відбудеться великий хресний хід до Києво-печерської лаври.