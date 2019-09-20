Центр Киева перекроют на два дня

В Киеве перекроют на два дня улицу Крещатик из-за проведения торжественных мероприятий, которые посвящены Дню спасателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, Крещатик будет перекрыт с 20 по 22 сентября.

"В связи с мероприятием, предусмотрено запрещение движения всех видов транспорта с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре столицы в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября. После завершения работ, до 10 ноября, будут проведены работы по восстановлению покрытия проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.

Кроме того, с 19 сентября к столице со стороны города Борисполя ограничили въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Ограничения действуют каждое утро с 07:00 до 10:00. Ограничения на въезд действуют на постоянной основе.