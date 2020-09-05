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Центр Киева из-за аварии остался без света

Автор: РБК-Украина

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии без света остались 34 дома и 12 учреждений.

Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

Так, без электроэнергии остались дома на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная, Бессарабская.

"Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что электроснабжение в домах восстановится ориентировочно в 13:00.

Напомним, 3 сентября в Киеве произошла авария на подстанции "Приорская", в результате чего были обесточены сотни домов.

Кроме того, в августе в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Добавим, что ранее на Майдане Независимости произошла авария на электросетях из-за чего остались без света фонтаны, ТЦ и ближайшие дома.

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Новости Украины КиевКиеваварияэлектросети