Центр Киева из-за аварии остался без света

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии без света остались 34 дома и 12 учреждений.

Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

Так, без электроэнергии остались дома на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная, Бессарабская.

"Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что электроснабжение в домах восстановится ориентировочно в 13:00.

Напомним, 3 сентября в Киеве произошла авария на подстанции "Приорская", в результате чего были обесточены сотни домов.

Кроме того, в августе в центре Киева из-за аварии без света остались две улицы.

Добавим, что ранее на Майдане Независимости произошла авария на электросетях из-за чего остались без света фонтаны, ТЦ и ближайшие дома.