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Центр Києва через аварію залишився без світла

Київ, Четвер 27 серпня 2020 17:23
Центр Києва через аварію залишився без світла
Фото: Майдан Незалежності (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві в районі Майдану Незалежності сталася аварія на електромережах. У зв'язку з цим були знеструмлені "Великий" і "Малий" фонтани, частина торгового центру "Глобус" і найближчі житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Наголошується, що електропостачання планують відновити близько 20:00.

Фонтани на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва через аварію без світла залишилися дві вулиці.

Крім того, 17 серпня у центрі Києва сталася аварія, через яку 71 будинок залишився без світла.

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