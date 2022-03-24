Центр Харькова обстреляли ракетами "Калибр", выпущенными с моря, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"44 обстрелы из артиллерии, танками, минометами и тому подобное и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть, это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает", - отметил Синегубов.

По его словам, самой критической точкой в Харьковской области остается город Изюм. Вчера пострадал город Балаклея, а уже утром 24 марта оккупанты нанесли удары по городу Золочев.

"Мы следим за этим и, конечно, стараемся довести гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложно задачей, поскольку враг нам не дает и не согласовывает, соответственно, зеленых коридоров для доставки", - добавил глава области.