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Центр биржевых технологий: добрые дела по зову сердца

НовостиНовости компаний    03.07.2018 - 14:35

С самого начала своего возникновения, еще с 2000 г., компания Центр Биржевых Технологий сделала базовой составляющей своей философии оказание помощи нуждающимся. С тех благотворительность стала хорошей традицией. Руководство компании понимает, что человека должно заботить не только материальное благополучие, но и духовное. Благотворительная деятельность, милосердие к другим, более бедным людям обогащает сердце и внутренний мир. Достигнув успеха в своей области, руководство и сотрудники центра стараются быть чуткими, внимательными и щедрыми к другим людям. Они готовы оказывать как материальную помощь, так и моральную поддержку тем, кому это необходимо.

Помощь ближним как часть философии жизни

Центр Биржевых Технологий не может оставаться в стороне, зная что конкретные люди нуждаются в помощи. Особенно в поддержке нуждаются социально незащищенные представители общества, им она оказывается в первую очередь:

  • дети: из детских домов, беспризорники, инвалиды, тяжелобольные;
  • пожилые люди;
  • инвалиды;
  • участники АТО;
  • организации: больницы, ассоциации, общественные организации;

Какую же помощь можно оказать? - Не обязательно финансовую, компания также предоставляет необходимую юридическую, психологическую, моральную и паллиативную помощь.

Благотворительные акции Центра Биржевых Технологий

Центр на постоянной основе проводит благотворительные акции в различных городах Украины. Сотрудниками всех восьми офисов компании в Украине были посещены  дома пенсионеров, инвалидов, тяжелобольных детей и оказана посильная помощь. В некоторых случаях это были продукты, медикаменты, но самое главное это человеческое тепло и участие.

Центр Биржевых Технологий помогает также организациям. Например, сотрудники компании посетили и оказали финансовую помощь детскому реабилитационному центру в Ивано-Франковске.

Ассоциации боевых действий ветеранов АТО в г. Кривой Рог была  подарена офисная техника.

Команда Центра Биржевых Технологий отмечает, что бескорыстная помощь, которая делает кого-то нуждающегося счастливее и радостнее, позволяет культивировать в себе человечность. Центр сотрудничает и готов продолжать участвовать в совместных благотворительных проектах.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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