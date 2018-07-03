Центр біржових технологій: добрі справи за покликом серця

З самого початку свого виникнення, ще з 2000 р, компанія Центр Біржових Технологій зробила базової складової своєї філософії надання допомоги нужденним. З тих благодійність стала доброю традицією. Керівництво компанії розуміє, що людину повинно турбувати не тільки матеріальне благополуччя, але й духовне. Благодійна діяльність, милосердя до інших, більш бідним людям збагачує серце і внутрішній світ. Досягнувши успіху в своїй області, керівництво та співробітники центру намагаються бути чуйними, уважними і щедрими до інших людей. Вони готові надавати як матеріальну допомогу, так і моральну підтримку тим, кому це необхідно.

Допомога ближнім як частина філософії

Центр Біржових Технологій не може залишатися осторонь, знаючи що конкретні люди потребують допомоги. Особливо підтримки потребують соціально незахищені представники суспільства, їм вона виявляється в першу чергу:

діти: з дитячих будинків, безпритульні, інваліди, тяжкохворі;

люди похилого віку;

інваліди;

учасники АТО;

організації: лікарні, асоціації, громадські організації;

Яку ж допомогу можна надати? - Не обов'язково фінансову, компанія також надає необхідну юридичну, психологічну, моральну і паліативну допомогу.

Благодійні акції Центру Біржових Технологій

Центр на постійній основі проводить благодійні акції в різних містах України. Співробітниками всіх восьми офісів компанії в Україні були відвідані вдома пенсіонерів, інвалідів, тяжкохворих дітей та надано посильна допомога. У деяких випадках це були продукти, медикаменти, але найголовніше це людське тепло і участь.

Центр Біржових Технологій допомагає також організаціям. Наприклад, співробітники компанії відвідали і надали фінансову допомогу дитячому реабілітаційному центру в Івано-Франківську.

Асоціації бойових дій ветеранів АТО у Кривому Розі була подарована офісна техніка.

Команда Центру Біржових Технологій зазначає, що безкорислива допомога, яка робить когось потребує щасливішим і радіснішим, дозволяє культивувати в собі людяність. Центр співпрацює і готовий продовжувати брати участь в спільних благодійних проектах.