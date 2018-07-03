Центр біржових технологій: добрі справи за покликом серця

З самого початку свого виникнення, ще з 2000 р, компанія Центр Біржових Технологій зробила базової складової своєї філософії надання допомоги нужденним. З тих благодійність стала доброю традицією. Керівництво компанії розуміє, що людину повинно турбувати не тільки матеріальне благополуччя, але й духовне. Благодійна діяльність, милосердя до інших, більш бідним людям збагачує серце і внутрішній світ. Досягнувши успіху в своїй області, керівництво та співробітники центру намагаються бути чуйними, уважними і щедрими до інших людей. Вони готові надавати як матеріальну допомогу, так і моральну підтримку тим, кому це необхідно.
Центр Біржових Технологій не може залишатися осторонь, знаючи що конкретні люди потребують допомоги. Особливо підтримки потребують соціально незахищені представники суспільства, їм вона виявляється в першу чергу:
Яку ж допомогу можна надати? - Не обов'язково фінансову, компанія також надає необхідну юридичну, психологічну, моральну і паліативну допомогу.
Центр на постійній основі проводить благодійні акції в різних містах України. Співробітниками всіх восьми офісів компанії в Україні були відвідані вдома пенсіонерів, інвалідів, тяжкохворих дітей та надано посильна допомога. У деяких випадках це були продукти, медикаменти, але найголовніше це людське тепло і участь.
Центр Біржових Технологій допомагає також організаціям. Наприклад, співробітники компанії відвідали і надали фінансову допомогу дитячому реабілітаційному центру в Івано-Франківську.
Асоціації бойових дій ветеранів АТО у Кривому Розі була подарована офісна техніка.
Команда Центру Біржових Технологій зазначає, що безкорислива допомога, яка робить когось потребує щасливішим і радіснішим, дозволяє культивувати в собі людяність. Центр співпрацює і готовий продовжувати брати участь в спільних благодійних проектах.