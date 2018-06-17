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У центі Києва поліція перекрила вулиці

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 02:01
Фото: скріншот з відеозапису
Фото: скріншот з відеозапису

Поліція не пускає киян додому без паспорта

У центрі Києва в нiч на 17 червня поліція перекрила вулиці. Про це повідомляє в Facebook фотограф Ганна Грабарська.

Повідомляється, що перекритий бульвар Тараса Шевченка біля готелю "Прем'єр Палас".

Наголошується, що люди, які не мають при собі паспорта з вказаним місцем прописки, не можуть потрапити до себе додому.

За словами фотографа, правоохоронці пропускають іноземців, які кажуть, що живуть в готелі межах огородженого периметра.

Біля огорожі зібралося близько 50 чоловік і стоїть карета швидкої допомоги. Одній з жінок на місці події стало погано.

Список вулиць, які будуть перекриті до кінця Маршу рівності:

  • від перехрестя бульвару Шевченка Т. - вул. Леонтовича до перехрестя бульвару Шевченка Т. - вул. Хрещатик;
  • від перехрестя вул. Б. Хмельницького - вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик - вул. Б. Хмельницького;
  • від перехрестя вул. Володимирська - вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська - вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Хрещатик - вул. Михайлівська до перехрестя вул. Велика Васильківська - вул. П. Скоропадського;
  • від перехрестя вул. Басейна - вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик;
  • від перехрестя вул. Шота Руставелі - пл. Рогнединская в напрямку вул. Великій Васильківській;
  • від перехрестя вул. Велика Васильківська - вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Саксаганського - вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Саксаганського - вул. Шосе в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Саксаганського - вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Льва Толстого - вулиця Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;
  • від перехрестя вул. Льва Толстого - вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого.
 

Не пускають додому без паспорта

Опубліковано Hanna Hrabarska 16 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Москві автомобіль таксі в'їхав у натовп людей. Постраждало 8 осіб, з них один - українець.

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Теги публікації: Київ, Київ, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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