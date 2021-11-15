Ценой общин Кабмин хочет дотировать убыточную "Укрзализныцю", - Продан

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы "УДАРа Виталия Кличко" Оксаны Продан.

"Правительство пересмотрело коэффициенты, уменьшающие базу налогообложения земельным налогом и арендной платой за землю вдвое. Это прямое уменьшение доходов бюджетов территориальных громад, получающих эти средства. Это решение - дотация для государственного монополиста "Укрзализныци", которая сегодня является наиболее коррупционным, неэффективным и убыточным государственным предприятием. Это уменьшение налогооблагаемой базы принесет УЗ дополнительные почти 2 млрд гривен. А бюджеты территориальных громад эти средств лишатся", - подчеркнула Продан.

Представительница "УДАРа" отметила, что решение приведет к необходимости заказывать по всей стране новую документацию на землю и повторно платить деньги за нее из местных бюджетов во благо частных фирм, сертифицированных Госгеокадастром.

Она настаивает на том, что "УДАР Виталия Кличко" призывает правительство отказаться от этого решения.

"В прошлом созыве Верховной рады "УДАРовцы" добились отмены льгот для "Укрзализныци". Сейчас мы призываем власти воздержаться от решений, которые ограничивают поступления в бюджеты местных громад, что тормозит реформу децентрализации. Правительство должно остановить свое решение, которым утверждена новая Методика нормативной денежной оценки земельных участков и инициировать широкое общественное обсуждение этого вопроса с представителями местного самоуправления. Тем более что профильный комитет ВР даже в законопроекте №5600 эту норму не поддержал", - подытожила Продан.