ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Коштом громад уряд хоче дотувати збиткову "Укрзалізницю", - Продан

Новость на русском →
Київ, Понеділок 15 листопада 2021 17:11
Коштом громад уряд хоче дотувати збиткову "Укрзалізницю", - Продан Фото: народний депутат "УДАРу Віталія Кличка" Оксана Продан (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Кабмін своїм рішенням позбавляє громади надходжень, щоб залатати дірки у бюджеті корумпованої "Укрзалізниці".

По це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представниці "УДАРу Віталія Кличка" Оксани Продан.

"Уряд переглянув коефіцієнти, які зменшують базу оподаткування земельним податком та орендною платою за землю вдвічі. Це пряме зменшення доходів бюджетів територіальних громад, які отримують ці кошти. Це рішення – дотація для державного монополіста "Укрзалізниці", яка є на сьогодні найбільш корупційним, неефективним і збитковим державним підприємством. Це зменшення бази оподаткування принесе УЗ додаткові майже 2 млрд гривень. А бюджети територіальних громад ці кошти втратять", - наголосила Продан.

Представниця "УДАРу" зазначила, що рішення призведе до необхідності замовляти по всій країні нову документацію на землю і повторно платити гроші за неї з місцевих бюджетів на благо приватних фірм, сертифікованих Держгеокадастром.

Вона наголосила на тому, що "УДАР Віталія Кличка" закликає уряд відмовитись від цього рішення.

"У минулому скликанні Верховної ради "УДАРівці" добилися скасування пільг для "Укрзалізниці". Зараз ми закликаємо владу утриматися від рішень, як обмежують надходження в бюджети місцевих громад, що гальмує реформу децентралізації. Уряд має зупинити своє рішення, яким затверджено нову Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок та ініціювати широке суспільне обговорення цього питання з представниками місцевого самоврядування. Тим більше, що профільний комітет ВР навіть у законопроєкті №5600 цю норму не підтримав", - підсумувала Продан.

Як повідомлялось, раніше "УДАР Віталія Кличка" вимагає виключити із законопроекту №5600 всі положення, що посилюють податковий тиск на малий та середній бізнес та надають додаткові повноваження податковим органам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Оксана Продан
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють