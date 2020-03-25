Цена спасения: сколько украинцы заплатили за эвакуацию домой

Украина с 17 марта прекратила авиасообщение с другими странами, предварительно – до 3 апреля. За теми, кто не успел вернуться домой самостоятельно, власти отправили спецрейсы.

За эвакуацию граждан взялись Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел. Совместными усилиями на 24 марта им удалось вернуть в Украину почти 79 тысяч граждан.

Сначала в МИД заявили, что из некоторых хабов украинцы смогут добраться домой "бесплатно или по льготным ценам". Но на деле цена, которую пришлось уплатить пассажирам за возвращение в Украину, оказалась далеко не низкой.

Все за ваш счет

Максим Стенковой был вынужден заплатить 53 тысячи гривен за пять билетов на спецрейс МАУ из Дубая в Киев для себя и членов своей семьи. Причем на момент закрытия границ у него были куплены билеты этой же авиакомпании в обе стороны, за которые он заплатил 36 тысяч гривен. Но обратный рейс на Киев, который был включен в эту стоимость, отменили.

"Вместо него МАУ запустил чартер на 24 марта. Обменять наши билеты не получилось. Пришлось купить новые. При себе таких средств не было, поэтому пришлось одалживать. ОАЭ с 26 марта закрывает границы. В посольстве мне настоятельно рекомендовали улететь этим рейсом", – рассказал РБК-Украина Максим.

По его словам, как вернуть свои средства за отмененный рейс в МАУ ему не сообщили, а "служба поддержки не работала".

Купить билеты многим удалось за повышенную цену (фото: УНИАН)

С трудом вылетела из Дубая и Оксана Зайка. Она с небольшой компанией отправилась из Украины в Будапешт на автомобиле. А уже оттуда 10 марта рейсом от WizzAir в Дубай – в гости к ее дочери.

Таким же маршрутом они собирались возвращаться обратно, прилетев в Будапешт 21 марта. Стоимость билетов – из Будапешта в Дубаи и обратно составляла около 200 долларов на одного.

О том, что попасть в Будапешт уже нельзя, путешественники узнали только в аэропорту Дубая. Перед началом посадки на рейс им объяснили, что Венгрия закрыла границы для иностранцев. Пускали только тех, у кого была пересадка в Будапеште на другой рейс. А потому они были вынуждены лететь напрямую в Киев.

"Консульство в Дубаи было закрыто с 15 марта на карантин. Один раз нам удалось туда дозвониться, нам посоветовали зарегистрироваться на их сайте. Но потом дозвониться туда уже было нереально. Затем в посольстве в Абу-Даби нам сказали, что дополнительные рейсы будут, нужно немного подождать. Но никаких дальнейших рекомендаций или попыток связаться с нами ни от консульства, ни от посольства не было", – рассказала РБК-Украина Оксана.

Вскоре на сайте МАУ таки появились билеты из Дубаи в Киев по 375 долларов. Но тем временем дочь Оксаны, Роксолана, узнала о том, что в Киев отправляется еще один рейс от Azur Air через Шарм-эль-Шейх. В посольстве Роксолане дали контакты Anex tour, которая заказала чартер у Azur Air, чтобы забрать своих туристов.

"В Anex tour нам сказали, что есть билеты: можем приехать в офис и купить их по 300 долларов. Мы уже были готовы на все. Сначала нам дали билеты на 21 марта, потом нам прислали новые билеты на 22 марта. Так нам и удалось вернуться в Киев. Дальше возник вопрос, как добраться во Львов. На выходе из аэропорта нам сразу же предложили довезти нас четырех за 250 долларов. Но нам знакомые помогли найти бус через BlaBlaCar, который довез нас до Львова за 700 гривен", – добавила собеседница.

Отдельные билеты в Киев пришлось покупать и Ольге Довбуш. Женщина путешествовала с группой от туроператора GTO. Этот тур включал и оплаченный авиаперелет туда-обратно. Ольга купила его еще в прошлом году. И когда ситуация с коронавирусом обострилась – ни отменить тур, ни вернуть деньги уже было невозможно.

Туристка должна была вернуться в Украину из Вьетнама 19 марта, с пересадкой в Стамбуле. Прилететь в Киев их группе удалось на день позже, доплатив по 4480 гривен за спецрейс из Стамбула от SkyUp. Ольга признается: им еще относительно повезло, поскольку возвращением группы занимался туроператор.

Когда объявили о прекращении авиасообщения с Украиной, группа смогла улететь из Хошимина в Стамбул по тем билетам, которые были предусмотрены в туре.

"Из Стамбула Turkish Airlines предложили нам бесплатно заменить наши билеты в Киев на рейс в Минск, так как авиасообщение с Украиной на тот момент уже было прекращено. Но вскоре появился спецрейс в Киев от SkyUp, которым мы и вернулись вечером 20 марта", – рассказала Ольга.

Украинцы переплачивали за возвращение домой (фото: Офис президента)

Впрочем, цена на этот рейс однозначно не "льготная", уточнила она. По ее мнению, сейчас авиакомпании пользуются возможностью заработать на украинцах, которые пытаются вернуться домой.

"Это мое субъективное мнение, но, вероятно, авиакомпании понимают, что из-за ограничений в связи с коронавирусом у них вскоре совсем прекратятся полеты. По этой причине они с радостью предложили нам билеты дороже, так как понимают, что в ближайшее время они ничего не заработают", – отметила женщина.

К тому же купить билеты при паническом спросе и успеть вернуться обратно в Украину до прекращения авиасообщения было практически невозможно, добавила Ольга.

Что делать тем, у кого нет достаточно средств на обратный перелет домой – неизвестно. Когда одна из оставшихся во Вьетнаме групп обратилась в украинское посольство по поводу того, как им быть, если у них нет средств на дополнительные билеты, секретарь по консульским вопросам ответил: "Рекомендуем одолжить и оплатить, поскольку дальнейшее пребывание во Вьетнаме до 3 апреля будет стоить дороже".

Отдельная проблема заключается в том, как из Борисполя добраться непосредственно в свой родной населенный пункт, при отсутствии любого сообщения между городами Украины, кроме автомобильного. В самолете рекомендуют подойти к информационному окну в аэропорту. Но когда Ольга после прилета в 10 вечера обратилась туда, ей ответили, что ничем не могут помочь.

"В аэропорту к тебе сразу подходят люди, которые предлагают довезти по разным областным центрам, говоря: "Вы можете больше ни у кого не спрашивать, мы тут только одни и вам не на чем ехать, тысяча гривен до Харькова – и мы вас довезем". И выхода нет – пришлось ехать. За окном было ноль градусов, а в бусе не работает обогрев, мы в легкой одежде. Когда я приехала домой, я не чувствовала ног", – рассказала туристка.

Все в минусе

Спецрейсом МАУ возвращалась в Киев и Айна Мамедова. Компания хотела за билет 508 долларов, но в конечном счете опустила цену до 240 долларов.

Изначально у Айны был запланирован вылет из Тель-Авива рейсом от SkyUp на 26 марта. По словам женщины, билеты в одну сторону для трех человек без багажа стоили 7000 гривен.

Вечером 15 марта в SkyUp ответили Айне, что билеты аннулированы в связи с закрытием границ в Украине. Ей предложили только перенести дату вылета после 4 апреля. В результате пришлось искать и покупать новые билеты, чтобы вернуться в Украину.

Связаться с консульством после заявления президента о закрытии границ было невозможно вплоть до понедельника 16 марта, отметила Айна. Ведь суббота и воскресенье – выходные. Однако из-за наплыва звонков линия консульства в понедельник была перегружена.

"В следующие дни нам позвонили, представившись из консульства, хотя этот номер не указан на их сайте. Нам сказали, что билеты могут быть на 19 марта по 500 долларов. Мы отказались. На следующий день нам предложили на 20 марта билеты по 508 долларов. Одновременно на сайте МАУ появился такой же рейс по этой же цене. Я сделала фото этого рейса и его цены и с гневным письмом отправила на почту консульства", – рассказала Айна.

Потом этот рейс исчез с сайта, а цена на билеты из Тель-Авива в Киев снизилась до 400 долларов. В программе "Друг" все эти рейсы предлагались, но отмечалось, что оны не эвакуационные.

"Потом в этой программе нам пришло сообщение, что стоимость рейса на 20 марта будет 240 долларов. И мы уже купили эти билеты. Больше всего возмущали как раз эти торги с билетами МАУ", – добавила путешественница.

В самой авиакомпании уверяют: цены на спецрейсы не выше, а наоборот – ниже, чем обычные билеты. Эти цены одинаковые для всех пассажиров и рассчитываются по себестоимости кресла, отметили в МАУ.

"Например, билет на рейс из Брюсселя до Киева стоит 225 долларов с учетом всех сборов и одного места багажа. Нужно понимать, что даже если пассажир летит в одну сторону, стоимость перевозки рассчитана на полет туда и обратно. Необходимо отметить, что авиакомпания организует и выполняет спецрейсы исключительно за свой собственный счет", – сказали РБК-Украина в пресс-службе авиакомпании.

В SkyUp также заверили, что "не зарабатывают на спецрейсах". "Мы сотрудничаем с государством – предоставляем наши самолеты, рейсы выполняют наши экипажи, работу которых компания оплачивает самостоятельно. Пассажиры платят только за организацию перелета", – уточнил перевозчик.

Авиакомпании – и МАУ, и SkyUp, и Azur Air – сейчас работают в убыток, рассказали изданию в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Во-первых, они должны компенсировать людям билеты за те рейсы, которые были отменены с 17 марта. А во-вторых, они сейчас отправляют за людьми пустые самолеты. Мы договорились с перевозчиками о специальных рейсах, рассчитывая, что в будущем государство сможет оказать поддержку авиакомпаниям. Нам важно сохранить отрасль", – объяснили в ведомстве.

В Мининфраструктуры отметили, что сейчас пассажиры фактически платят только за свой перелет, а затраты за ту часть пути, когда самолет идет пустым, чтобы их забрать, берет на себя авиакомпания.

Что же касается 4,16 млн долларов из резервного фонда госбюджета, которые Министерство инфраструктуры рекомендовало правительству выделить на "эвакуационные мероприятия", то эти средства хотят направить для компенсации авиакомпаниям. Однако в пресс-службе МИТ ответили РБК-Украина, что пока никаких платежей из резервного фонда авиакомпании не получали.

"Мы понимаем недовольство людей, и сожалеем о причиненных неудобствах и затратах, но необходимо учитывать, что пандемия – явление мирового масштаба, поэтому легких и комфортных решений в такой ситуации практически не бывает. Наша цель – обеспечить возврат украинцев, и авиакомпании на сегодня делают все возможное, неся убытки, чтоб люди возвращались", – прокомментировали в Министерстве инфраструктуры.

Там объяснили, что при чрезвычайных обстоятельствах перевозчик должен возместить стоимость отмененного рейса или предложить изменения маршрута. Но для этого пассажиры должны обратиться непосредственно к авиакомпании.

Для решения вопроса с аннулированными билетами в МАУ посоветовали отправить запрос через форму обратной связи на их сайте. Однако из-за множества отмененных рейсов с этим могут возникать задержки. Из-за отмены рейса пассажирам могут предложить несколько опций, рассказали РБК-Украина в пресс-службе авиакомпании.

Первый вариант – отложить путешествие после 4 апреля по тому же маршруту в том же классе. Второй – "отменить путешествие" и "вернуть деньги за билет или ту его часть, которая не была использована из-за отмены рейсов".

Третье решение – "обменять неиспользованный билет или его неиспользованную часть на именной промо-код с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета".

Но заменить билет на полет спецрейсом украинцы не могут, поскольку при отмене регулярного рейса "он выводится из системы бронирования, исчезает из нее".

"Спецрейс для вывоза украинцев домой заводится в систему по другому алгоритму. Система не видит связи между отмененным регулярным рейсом и спецрейсом, поэтому такое перебронирование технически невозможно", – сказали в пресс-службе МАУ.

Все эти истории, аргументы и контраргументы – наглядное свидетельство того, что ни мир в целом, ни украинские институты в частности не готовы полноценно действовать в экстремальных условиях.

Зачастую решения и подходы приходится менять на ходу. Но в конечном счете заложниками этой ситуации оказались граждане, которые вынуждены экстренно искать пути и средства вернуться в Украину, стоящей на пороге эпидемии.