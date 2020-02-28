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Цены на нефть впервые за 2,5 года упали ниже 49 долларов

Новости » Экономика     28.02.2020 - 19:09
Цены на нефть впервые за 2,5 года упали ниже 49 долларов
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Последний раз дешевле баррель Brent стоил 25 июля 2017 года

Цена нефти марки Brent с поставками в мае впервые более чем за 2,5 года опустилась ниже 49 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что на минимуме цена барреля Brent в ходе торгов 28 февраля достигла отметки 48,95 долларов.

Также последний раз дешевле баррель Brent стоил 25 июля 2017 года, тогда его цена опускалась до 48,63 долларов.

Напомним, мировые рынки акций продолжают падать под угрозой мировой рецессии из-за распространения коронавируса, завершая худшую неделю после мирового финансового кризиса 2008 года потерями 5 трлн в долларов капитализации.

Как сообщало РБК-Украина, к среде, 26 февраля, индекс мировых акций MSCI World за последние четыре сессии потерял около 3 триллиона долларов рыночной капитализации на фоне сообщений о распространении коронавируса Covid-19 по миру. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до 54,82 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на WTI прибавили 0,04% до 49,92 долларов за баррель.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

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