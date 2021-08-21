Цена нефти марки Brent упала до трехмесячного минимума

Октябрьский фьючерс на Brent стоил 64,97 доллара по данным на 00:03 21 августа по киевскому времени.

Его цена снизилась на 2,2% 19 августа Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI также упала больше чем на 2%. Она торгуется ниже 62 долларов.

Цена нефти снижается на фоне появления материалов заседания ФРС. Они свидетельствуют о намерениях регулятора свернуть программу выкупа активов уже до конца этого года.