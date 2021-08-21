RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціна нафти марки Brent впала до тримісячного мінімуму

Автор: Артур Родивилов

Вартість бареля нафти Brent опустилася нижче 65 доларів на Лондонській біржі ICE. Останній раз нафта торгувалася на цьому рівні 21 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Жовтневий ф'ючерс на Brent коштував 64,97 долара за даними на 00:03 21 серпня за київським часом.

Його ціна знизилася на 2,2% 19 серпня Brent опустилася нижче 66 доларів за барель. Вартість нафти WTI також впала більше ніж на 2%. Вона торгується нижче 62 доларів.

Ціна нафти знижується на тлі появи матеріалів засідання ФРС. Вони свідчать про наміри регулятора згорнути програму викупу активів вже до кінця цього року.

Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня знизило прогноз попиту на нафту через поширення варіанту Delta. ОПЕК, однак, залишила свої прогнози попиту без змін.

Нагадаємо, інвестори вважають, що обмежена пропозиція і зростання числа вакцинацій допоможуть компенсувати будь-який вплив на попит через зростання кількості випадків COVID - 19 у всьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта