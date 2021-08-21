Ціна нафти марки Brent впала до тримісячного мінімуму

Вартість бареля нафти Brent опустилася нижче 65 доларів на Лондонській біржі ICE. Останній раз нафта торгувалася на цьому рівні 21 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Жовтневий ф'ючерс на Brent коштував 64,97 долара за даними на 00:03 21 серпня за київським часом.

Його ціна знизилася на 2,2% 19 серпня Brent опустилася нижче 66 доларів за барель. Вартість нафти WTI також впала більше ніж на 2%. Вона торгується нижче 62 доларів.

Ціна нафти знижується на тлі появи матеріалів засідання ФРС. Вони свідчать про наміри регулятора згорнути програму викупу активів вже до кінця цього року.