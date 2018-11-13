Ціна нафти Brent вперше з квітня опустилася нижче 69 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на рівні 68,71 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 листопада 2018 року, опустилася нижче позначки 69 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:08 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 68,71 долара за барель. Це на 3,24% нижче рівня закриття попередніх торгів. Зазначимо, вартість нафти марки Brent опустилася нижче 69 доларів вперше з 10 квітня цього року.

Ціни на нафту знижуються за підсумками зустрічі Міністерської моніторингового комітету ОПЕК в Абу-Дабі. На зустрічі сторони не домовилися, чи треба країнам ОПЕК+ теж скорочувати видобуток в новому році. Наступні переговори пройдуть у Відні 5-7 грудня, коли країни ОПЕК+ повинні будуть підписати нову угоду про безстрокову співпрацю з січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що члени ОПЕК погодилися з необхідністю знизити видобуток нафти на 1 млн барелів в день. Крім того, Саудівська Аравія оголосила про скорочення поставок на 0,5 млн барелів на добу вже в грудні.