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Цена нефти Brent поднялась выше 79 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    29.06.2018 - 13:38
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 79,10 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 29 июня 2018 года, торгуется выше 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,10 долларов за баррель. Это на 1,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне заявлял, что цена нефти в ближайшие месяцы может вырасти до 100 долларов за баррель. По его словам, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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