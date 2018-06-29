Ціна нафти Brent піднялася вище 79 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 79,10 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 29 червня 2018 року, торгується вище 79 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:32 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 79,10 доларів за барель. Це на 1,89% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше генеральний директор французької нафтової компанії Total Патрік Пуянне заявляв, що ціна нафти в найближчі місяці може зрости до 100 доларів за барель. За його словами, на ситуацію з ціною на нафту впливає економічна криза в Венесуелі, рішення президента США Дональда Трампа про вихід із ядерної угоди з Іраном і введення санкцій проти Ірану.