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Цена нефти Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    27.06.2018 - 18:49
Фото: добыча нефти (Statoil.com)
Фото: добыча нефти (Statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 78,05 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 27 июня 2018 года, торгуется выше 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:43 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,05 доллара за баррель. Это на 3,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне сообщал, что цена нефти в ближайшие месяцы может вырасти до 100 долларов за баррель.

"Мы находимся в новом мире. Мы находимся в мире, где геополитика снова доминирует на рынке", - сказал он.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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