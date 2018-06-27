Ціна нафти Brent піднялася вище 78 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 78,05 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 27 червня 2018 року, торгується вище 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:43 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,05 долара за барель. Це на 3,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше генеральний директор французької нафтової компанії Total Патрік Пуянне повідомляв, що ціна нафти в найближчі місяці може зрости до 100 доларів за барель.

"Ми знаходимося в новому світі. Ми перебуваємо у світі, де геополітика знову домінує на ринку", - сказав він.