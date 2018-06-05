Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,57 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 5 июня 2018 года, опустилась ниже отметки в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:47 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,57 долларов за баррель. Это на 1,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне заявлял, что цена нефти в ближайшие месяцы может вырасти до 100 долларов за баррель. По его словам, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.