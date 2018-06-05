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Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 12:52
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)
Фото: морская буровая платформа (pxhere.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,57 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 5 июня 2018 года, опустилась ниже отметки в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:47 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,57 долларов за баррель. Это на 1,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне заявлял, что цена нефти в ближайшие месяцы может вырасти до 100 долларов за баррель. По его словам, на ситуацию с ценой на нефть влияет экономический кризис в Венесуэле, решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против Ирана.

Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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