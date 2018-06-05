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Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 12:52
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)
Фото: морська бурова платформа (pxhere.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 74,57 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 5 червня 2018 року, опустилася нижче позначки в 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:47 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,57 доларів за барель. Це на 1,51% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше генеральний директор французької нафтової компанії Total Патрік Пуянне заявляв, що ціна нафти в найближчі місяці може зрости до 100 доларів за барель. За його словами, на ситуацію з ціною на нафту впливає економічна криза в Венесуелі, рішення президента США Дональда Трампа про вихід із ядерної угоди з Іраном і введення санкцій проти Ірану.

Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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