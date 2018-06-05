Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 74,57 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 5 червня 2018 року, опустилася нижче позначки в 75 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:47 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,57 доларів за барель. Це на 1,51% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше генеральний директор французької нафтової компанії Total Патрік Пуянне заявляв, що ціна нафти в найближчі місяці може зрости до 100 доларів за барель. За його словами, на ситуацію з ціною на нафту впливає економічна криза в Венесуелі, рішення президента США Дональда Трампа про вихід із ядерної угоди з Іраном і введення санкцій проти Ірану.