Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Нефть Brent подешевела на 0,91%

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня днем, 2 августа 2018 года, составляет менее 72 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 14:35 2 августа цена барреля нефти Brent находится на уровне 71,97 долларов за баррель. Это на 0,91% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Динамика цен на нефть за месяц (скриншот / РБК)

Напомним, 1 августа на момент закрытия биржи нефть Brent стоила 72,63 долл/барель.

При этом 23 июля цена североморской марки нефти Brent находилась выше отметки в 74 доллара за баррель. Как ранее сообщало РБК-Украина, цены на нефть росли в связи с забастовкой нефтяников на буровых платформах Alwyn, Elgin и Dunbar в британском Северном море.

В то же время японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.