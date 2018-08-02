Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель

Нафта Brent подешевшала на 0,91%

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні, 2 серпня 2018 року, становить менше 72 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 14:35 2 серпня ціна бареля нафти Brent знаходиться на рівні 71,97 доларів за барель. Це на 0,91% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Динаміка цін на нафту за місяць (скріншот/РБК)

Нагадаємо, 1 серпня на момент закриття біржі нафта Brent коштувала 72,63 дол/барель.

При цьому 23 липня ціна північноморської нафти марки Brent знаходилася вище позначки в 74 долара за барель. Як раніше повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту росли у зв'язку зі страйком нафтовиків на бурових платформах Alwyn, Elgin і Dunbar в британському Північному морі.

Водночас японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.