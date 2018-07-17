Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель

Brent торгується на позначці в 71,68 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent у вівторок вранці, 17 липня 2018 року, опустилася нижче позначки в 72 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:10 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,68 долара за барель. Це на 0,75% нижче рівня закриття попередніх торгів. Відзначимо, ціни на нафту продовжують знижуватися після падіння до тримісячного мінімуму за підсумками попередньої торгової сесії.

Крім того, ф'ючерсні контракти на WTI станом на ранок торгувалися поблизу 67,85 долара за барель, що на 0,31% нижче попереднього закриття. Різниця в ціні між бенчмарком на північноамериканському ринку, нафтою WTI, і європейською еталонною маркою Brent, спред Brent - WTI, напередодні становила 4,77 долара за барель.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів США розповіли, як страны-імпортери іранської нафти можуть уникнути штрафних санкцій.