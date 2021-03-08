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Цена на нефть Brent превысила 70 долларов впервые с января прошлого года

Автор: Даша Харченко

Цены на нефть в воскресенье, 8 марта, выросли до 70,8 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня почти за 14 месяцев. Цены на нефть начали расти в феврале после рекордных морозов в Техасе.

Это следует из данных на лондонской бирже ICE.

Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.

Напомним, цены на нефть в пятницу, 5 марта, выросли более чем на 1 доллар за баррель, достигнув 60 долларов за баррель. Аналитики пересматривают свои прогнозы цен, чтобы отразить продолжающееся ограничение предложения со стороны ОПЕК+, а также американских производителей сланца.

Отметим, мировые цены на нефть достигли 60 долларов за баррель - уровня, который наблюдался год назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики считают подорожание несколько преждевременным.

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