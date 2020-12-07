Цена импортного газа выросла до максимума с начала года

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в ноябре 2020 года составила 5161,5 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 182,5 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с октябрем 2020 года цена импортного газа выросла на 6,2% в гривневом эквиваленте (с 4858,4 грн за 1 тысячу кубометров) и на 6,6% в долларовом эквиваленте (с 171,2 долларов за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа выросла на 25,0% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров) на 3,3% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.