Цена импортного газа с начала года выросла более чем на 40%

Государственная таможенная служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 мая 2021 года. Цена составила 8030,6505 гривен или 291,7195 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с апрелем цена выросла на 11,9% в гривневом эквиваленте и на 13,6% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на и 40,8% в гривнах и на 44,1% в долларах.

