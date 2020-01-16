Цена импортного газа за 2019 год упала в два раза

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн или 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте (год назад она составляла 9062,3226 грн за 1 тысячу кубометров) и на 46,3% в долларовом эквиваленте (с 329,0421 долларов за 1 тысячу кубометров).

Кроме того, по сравнению с ноябрем 2019 года цена газа снизилась на 3,4% в гривне (было 4276,6958 грн за 1 тысячу кубометров) и на 0,4% в долларовом эквиваленте (было 177,3801 долларов 1 тысячу кубометров).

Как сообщало РБК-Украина, снижение цен на газ во второй половине декабря 2019 года обусловила теплая погода. В то же время в ноябре цены на природный газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, с учетом резкого похолодания в конце ноября - начале декабря.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.