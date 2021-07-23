Цена газа для ТКЭ не повысится, города будут с теплом, - Щербенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по энергоэффективности и управления имуществом группы "Нафтогаз" Виталия Щербенко.

"Чтобы окончательно не разрушить важные системы централизованного теплоснабжения в стране, нужно найти экономические стимулы инвестировать средства в восстановление и модернизацию оборудования и сетей. Централизованное теплоснабжение имеет право на жизнь как с точки зрения эффективности, так и экологичности, гибкости и ценовой конкуренции. Нафтогаз из своего стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за кубометр. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не повысится. То есть потребности поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет ", - отметил Щербенко.

Однако, напоминает Щербинка, вопрос тарифов пока полностью зависит от местной власти, решение о повышении или неподнятие тарифов каждое отдельное город или городок принимать самостоятельно. Вместе с тем, по его словам, тепловики требуют эффективного управления. Недобросовестные руководители должны уйти с рынка, а за право управлять объектами должны соревноваться только самые лучшие.

"Только тогда вечно дырявые трубы удастся заменить, а оборудование - модернизировать. А это в итоге снизит и будущие платежки за коммуналку. ТЭЦ в Украине можно и нужно управлять эффективно. Нафтогаз, как управляющий двух ТЭЦ доказал это на собственном примере - в Новом Роздоле на Новояворовске на Львовщине. За рекордно-короткие сроки мы не только спасли отопительный сезон, но и начали работать на перспективу - проводить ремонтные работы сетей и оборудования и т.д.", - отметил директор по энергоэффективности и управления имуществом группы "Нафтогаз".

Щербенко отмечает, что для крупных городов централизованное производство тепла является наиболее конкурентным решением.

"Централизованное производство тепла имеет существенно большую топливную гибкость, чем индивидуальное, которое обычно в местах ограничено только газом и электроэнергией, не говоря уже о прелестях когенерации. Поэтому стоит эмоции направить в русло конструктива и искать прагматические решения на лет хотя бы 10-15 вперед" , - добавил он.