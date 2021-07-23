Ціна газу для ТКЕ не зросте, міста будуть з теплом, - Щербенко

НАК "Нафтогаз України" запропонував тепловикам річний контракт з незмінною ціною 7,42 грн за кубометр газу, тому підіймати тарифи на тепло через ціну блакитного палива не доведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з енергоефективності та управління майном групи "Нафтогаз" Віталія Щербенка.

"Щоб остаточно не зруйнувати важливі системи централізованого теплопостачання в країні, потрібно знайти економічні стимули інвестувати кошти в відновлення та модернізацію обладнання та мереж. Централізоване теплопостачання має право на життя як з точки зору ефективності, так і екологічності, гнучкості та цінової конкуренції. Нафтогаз зі свого боку зробив усе, щоб забезпечити тепловиків ресурсом на опалювальний сезон. Ми запропонували ТКЕ вигідні довгострокові угоди по 7,42 грн за кубометр. Таким чином, газова складова в тарифах на тепло, у порівнянні з минулим сезоном, не зросте. Тобто потреби підіймати тарифи на тепло через ціну газу точно немає", - зазначив Щербенко.

Однак, нагадує Щербенко, питання тарифів наразі повністю залежить від місцевої влади, рішення про підняття чи непідняття тарифів кожне окреме місто чи містечко ухвалюватиме самостійно. Разом з цим, за його словами, тепловики потребують ефективного управління. Несумлінні керівники мають піти з ринку, а за право управляти об’єктами мають змагатися тільки найкращі.

"Лише тоді вічно діряві труби вдасться замінити, а обладнання - модернізувати. А це в підсумку знизить і майбутні платіжки за комуналку. ТЕЦ в Україні можна та треба управляти ефективно. "Нафтогаз", як управитель двох ТЕЦ довів це на власному прикладі - у Новому Роздолі на Новояворівську, що на Львівщині. За рекордно-короткі строки ми не лише врятували опалювальний сезон, а й почали працювати на перспективу - проводити ремонтні роботи мереж та обладнання тощо", - відзначив директор з енергоефективності та управління майном групи "Нафтогаз".

Щербенко наголошує, що для великих міст централізоване виробництво тепла є найбільш конкурентним рішенням.

"Централізоване виробництво тепла має суттєво більшу паливну гнучкість, аніж індивідуальне, яке зазвичай в містах обмежене лише газом та електроенергією, не кажучи вже про принади когенерації. Тому варто емоції направити в русло конструктиву та шукати прагматичні рішення на років хоча б 10-15 наперед", - додав він.