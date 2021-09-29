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Ціна газу для населення в 2021 році перевищувала вартість для промисловості

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Україна, Середа 29 вересня 2021 15:39
Ціна газу для населення в 2021 році перевищувала вартість для промисловості Фото: населення України в 2021 році платило за газ більше промислових підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2021 року склала 9 188,6 гривень (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис. куб. м. це на 7,9% більше, ніж у другому півріччі 2020 року (8 519,7 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів України склала 8 946,9 гривень (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис.куб. м, що на 47,8% вище, ніж у другому півріччі 2020 року (6 053,8 гривень).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 3 957,2 млн кубометрів газу непобутові - 6 596,8 млн кубометрів.

У той же час ціна газу для побутових споживачів виявилася на 2,7% вище, ніж для непобутових.

Ціна газу для населення в 2021 році перевищувала вартість для промисловості

Нагадаємо, на початку 2021 року уряд вирішив заморозити до ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Після цього з 1 травня були введені річні контракти, а ціна газу зросла приблизно до 8 гривень за кубометр (без доставки).

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Державна служба статистики Ціна на газ
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