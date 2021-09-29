Ціна газу для населення в 2021 році перевищувала вартість для промисловості

Середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2021 року склала 9 188,6 гривень (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис. куб. м. це на 7,9% більше, ніж у другому півріччі 2020 року (8 519,7 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів України склала 8 946,9 гривень (з ПДВ і з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис.куб. м, що на 47,8% вище, ніж у другому півріччі 2020 року (6 053,8 гривень).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 3 957,2 млн кубометрів газу непобутові - 6 596,8 млн кубометрів.

У той же час ціна газу для побутових споживачів виявилася на 2,7% вище, ніж для непобутових.