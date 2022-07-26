Цена газа в Европе приблизилась к историческому максимуму

Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 118 долларов за тысячу кубометров.

При этом общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13 процентов.

Стоит заметить, что исторический рекорд цены на газ составляет 2231 доллар, он был установлен 2 марта.