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Ціна газу в Європі наблизилася до історичного максимуму

Фото: ціна газу в Європі наблизилася до історичного максимуму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вартість газу в Європі у вівторок, 26 липня, перевищила 2 200 доларів за тисячу кубометрів вперше з 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Ціна на серпневий ф'ючерс на хабі TTF в Нідерландах піднялася до 2 118 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому загальне зростання ціни на газ в Європі з початку вівторка склало більше 13 відсотків.

Варто зауважити, що історичний рекорд ціни на газ становить 2231 Долар, він був встановлений 2 березня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" продовжує зменшення поставок газу в Європу через трубопровід"Північний потік".

Також ми писали, що країни-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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ЄвропаЦіна на газ