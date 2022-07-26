Ціна газу в Європі підскочила до максимуму з березня

Біржова ціна на газ в Європі вперше з березня цього року перевищила позначку 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE .

Так, у вівторок, 26 липня, ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF досягла 189,75 євро за МВт/год - близько 2033 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Як відомо, вчора "Газпром" повідомив, що на газопроводі "Північний потік" зупиняють ще одну турбіну Siemens на станції "Портова". Вже з 7 ранку в середу, 27 липня, обсяг газу, який буде транспортуватися "Північним потоком", буде не більше 33 млн кубів на добу.

У той же час в Німеччині повідомили, що для скорочення поставок немає технічних причин.

Крім того, компанія Siemens Energy повідомила, що турбіна, яка, за заявами Москви, обмежує потужність газопроводу "Північний потік-1", готова до доставки. Однак РФ гальмує її ввезення після ремонту.