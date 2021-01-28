Цена на газ: тенденция к снижению может продолжиться весной

Сейчас на рынке наблюдается снижение цен на природный газ. Тарифы для населения будут обсуждаться после отопительного сезона в зависимости от ситуации.

Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной раде, которое транслировалось на канале парламента в Youtube

"Сейчас мы видим тренд на снижение цены. Надеемся, что он будет продолжаться", - сказал он.

Тарасюк отметил, что тарифы для населения будут обсуждаться.

"После отопительного периода мы сядем за круглый стол с НАК "Нафтогаз" и будем смотреть на цену газа, на рынок", - подчеркнул глава НКРЭКУ.

Он выразил надежду, что повышения тарифов для населения в следующем периоде не будет. "Хотя это нам подскажет рынок", - добавил Тарасюк.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.