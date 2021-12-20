Цена на газ в Европе закрепилась выше 1700 долларов за тысячу кубов

Биржевая цена на газ в Европе закрепилась на 1700 долларов за тысячу кубов. Такая стоимость сформировалась сегодня, по итогам торгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке 1 723 долларов за тысячу кубометров газа или 147,5 евро за МВт⋅ч (согласно текущему обменному курсу евро к доллару, цены на бирже представлены в евро за МВт⋅ч).

Отметим, что сегодня биржевая цена на газ в Европе превышала отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Однако потом в течение торгов цена упала до 1655 долларов.

Напомним, последний раз цена на газ превышала 1700 долларов на прошлой неделе в связи заявлению руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что запуск российского газопровода "Северный поток - 2" не состоится в начале 2022 года.

Добавим, исторический рекорд цена на газ в Европе побила 6 октября, когда тысяча кубометров стоила более 1900 долларов.