ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цена на газ в Европе закрепилась выше 1700 долларов за тысячу кубов

Новина українською →
Лондон, Понедельник 20 декабря 2021 20:04
Цена на газ в Европе закрепилась выше 1700 долларов за тысячу кубов Фото: цена на газ в Европе закрепилась выше 1700 долларов за тысячу кубов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Биржевая цена на газ в Европе закрепилась на 1700 долларов за тысячу кубов. Такая стоимость сформировалась сегодня, по итогам торгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке 1 723 долларов за тысячу кубометров газа или 147,5 евро за МВт⋅ч (согласно текущему обменному курсу евро к доллару, цены на бирже представлены в евро за МВт⋅ч).

Отметим, что сегодня биржевая цена на газ в Европе превышала отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Однако потом в течение торгов цена упала до 1655 долларов.

Напомним, последний раз цена на газ превышала 1700 долларов на прошлой неделе в связи заявлению руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что запуск российского газопровода "Северный поток - 2" не состоится в начале 2022 года.

Добавим, исторический рекорд цена на газ в Европе побила 6 октября, когда тысяча кубометров стоила более 1900 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа Цена на газ
NEWS
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге