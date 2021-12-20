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Цена газа в Европе превысила 1700 долларов

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 11:40
Цена газа в Европе превысила 1700 долларов Фото: цены на газ выросли до 1700 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биржевая цена на газ в Европе 20 декабря снова превысила отметку 1700 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF выросла на 7% и достигла 148,87 евро за МВт/ч - около 1732 долларов 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Однако затем в течение торгов цена упала до 1655 долларов.

На рынке усилились опасения по поводу дефицита газа в Европе, в случае если зима окажется более суровой. Также на цены влияют сокращение "Газпромом" уровня прокачки по газопроводу "Ямал-Европа".

В последний раз цены на газ преодолевали отметку 1700 долларов на прошлой неделе в связи заявлением руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что запуск российского газопровода "Северный поток - 2" не состоится в начале 2022 года.

Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов.

Национальный банк Украины ожидает стремительного снижения цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой - 460 долларов за тысячу кубометров.

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