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Цена на газ в Европе впервые с ноября опустилась ниже 800 долларов

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Лондон, Пятница 31 декабря 2021 16:28
Цена на газ в Европе впервые с ноября опустилась ниже 800 долларов Фото: цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Биржевая цена на газ в Европе в последний день уходящего опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Стоимость февральского фьючерса на TTF упала более чем на 22%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В ходе торгов 31 декабря стоимость газа в Европе впервые с 10 ноября опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров. По данным ICE, в моменте котировки февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 796 долларов за тысячу кубометров.

С начала торгов на бирже котировки газовых фьючерсов снизились более чем на 22%. По сравнению с историческим максимумом, который был достигнут 21 декабря, стоимость газа снизилась почти в три раза.

Напомним, 21 декабря 2021 года цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 2150 долларов.

Отметим, после отправки из США 20 танкеров с газом цены на газ в Европе стали снижаться.

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