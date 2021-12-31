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Ціна на газ в Європі вперше з листопада опустилася нижче 800 доларів

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Лондон, П'ятниця 31 грудня 2021 16:28
Ціна на газ в Європі вперше з листопада опустилася нижче 800 доларів Фото: ціна на газ в Європі опустилася нижче 800 доларів за тисячу кубів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Біржова ціна на газ в Європі в останній день року опустилася нижче 800 доларів за тисячу кубометрів. Вартість лютневого ф'ючерсу на TTF впала більш ніж на 22%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

В ході торгів 31 грудня вартість газу в Європі вперше з 10 листопада опустилася нижче 800 доларів за тисячу кубічних метрів. За даними ICE, в моменті котирування лютневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знижувалася до 796 доларів за тисячу кубометрів.

З початку торгів на біржі котирування газових ф'ючерсів знизилися більш ніж на 22%. У порівнянні з історичним максимумом, який був досягнутий 21 грудня, вартість газу знизилася майже в три рази.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму в 2150 доларів.

Відзначимо, після відправки з США 20 танкерів з газом ціни на газ в Європі стали знижуватися.

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Ціна на газ Європа
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