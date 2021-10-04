Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "Северного потока-2"
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нитки "Северного потока-2" после одобрения начала тестирования трубопровода Датским энергетическим агентством. В моменте котировки опускались на 70 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торговой сессии на лондонской биржи ICE.
В течение часа после выхода новостей о "Северном потоке-2" стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.
Затем на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов. По состоянию на 19:20, стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, сегодня цена газа на хабе TTF в Нидерландах превышала 1200 долларов за тысячу кубометров.
Отметим, днем 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2".