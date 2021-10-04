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Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "Северного потока-2"

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Лондон, Понедельник 04 октября 2021 19:27
Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "Северного потока-2" Фото: цена на газ в Европе снизилась (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 4 октября резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нитки "Северного потока-2" после одобрения начала тестирования трубопровода Датским энергетическим агентством. В моменте котировки опускались на 70 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торговой сессии на лондонской биржи ICE.

В течение часа после выхода новостей о "Северном потоке-2" стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.

Затем на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов. По состоянию на 19:20, стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, сегодня цена газа на хабе TTF в Нидерландах превышала 1200 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, днем 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2".

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Северный поток-2 Цена на газ
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