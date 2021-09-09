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Цена на газ в Европе пробила очередную рекордную отметку

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Четверг 09 сентября 2021 15:33
Цена на газ в Европе пробила очередную рекордную отметку Фото: цена на газ в Европе бьет рекорды (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов ускорила рост. Она уже достигла рекордной отметки 690 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 690 долларов за тысячу кубометров или 56,345 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что повышение цен на газ в Украине будет иметь умеренный эффект на потребительскую инфляцию на уровне 0,2 процентных пункта в 2021 году.

Также стало известно, что Украина увеличила импорт газа из ЕС до максимума с начала года.

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