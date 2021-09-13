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Цена на газ в Европе превысила 725 долларов

Автор: Тиберий Юрик

Цена на газ в Европе с открытием торгов достигла отметки в 727 долларов за тысячу кубометров. Цена растет на фоне низких запасов в европейских хранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сессии лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 727 долларов за тысячу кубометров или 59,585 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Отметим, цены на газ растут на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. На данный момент европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года.

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Цена на газГаз