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Цена на газ в Европе превысила 1450 долларов, установив новый максимум

Автор: Дмитрий Левицкий

Цена на газ на европейском рынке вновь установила рекорд. Вечером 5 октября цена фьючерса выросла до более 1450 долларов и тысячу кубов газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской бирже ICE.

Так, по данным торгов, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1 456 долларов за тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Напомним, сегодня утром цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубов.

Позже цена газового фьючерса выросла до 1350 долларов за тысячу кубометров.

А потом цена на газ в Европе установила новый рекорд, превысив 1400 долларов.

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Цена на газЕвропа