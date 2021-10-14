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Цена на газ в Европе снова превысила 1200 долларов

Автор: Сергей Новиков

Биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров. В последний раз газ торговался на этом уровне на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 09:40 по киевскому времени цена газ достигла 1225 за тысячу кубометров.

Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали за более чем 1900 долларов, но в тот же день цены скорректировались и стоимость газа снизилась на 600 долларов.

Отметим, ранее Европейская комиссия одобрила меры по преодолению энергетического кризиса, в частности, помощь государственным компаниям и целевое снижение налогов.

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Цена на газГаз