Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Биржевая цена на газ в Европе 13 января поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость февральского фьючерса на TTF в Нидерландах выросла более чем на 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

В ходе торгов 13 января стоимость газа в Европе поднялась до 1030 долларов за тысячу кубических метров. По данным ICE, в моменте котировки февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросли на 15,7%.

Напомним, в последний день 2021 года февральский фьючерс на TTF упал более чем на 22%.

Отметим, 21 декабря 2021 года цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 2150 долларов.